Росіяни намагаються оточити українські сили: експерт про підступну тактику ворога на Донеччині

Найскладнішим залишається Курахівський напрямок. На цій ділянці фронту, зокрема біля Курахового, російські загарбники використовують тактику флангових охоплень позицій ЗСУ.

Про це повідомив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Загарбники в районі Курахового використовують тактику так званих флангових охоплень позицій ЗСУ. Тобто йдеться про загрозу створення оперативного оточення українських Збройних сил", - пояснив експерт.

За його словами, важкі бої відбуваються в районі Вознесенки, Новоселидівки та Берестків. Втім, ЗСУ мають тактичні успіхи. Зокрема, низку успішних контратак було проведено в районі Шахтарського.

"Причому їм (ЗСУ - Ред.) вдалося повернути раніше втрачені позиції і просунутися вглиб тимчасово захопленої української території на відстань до 500 м. Це серйозні тактичні успіхи, враховуючи факт переваги ворога в живій силі, а також його тотальну перевагу в повітрі та коефіцієнт вогневого ураження", - сказав експерт.

Снєгирьов наголошує, що російським окупантам вдалося закріпитися на околицях Сонцівки. Також спостерігається рух військових РФ вздовж залізничного полотна в районі Петрівки. Одна з основних цілей загарбників - контроль над трасою, якою здійснюється матеріально-технічне забезпечення ЗСУ в районі Курахового. Це дорога на Запоріжжя.

За словами Снєгирьова, на Покровському напрямку військові РФ також використовують тактику флангових охоплень позицій ЗСУ.

Нагадаємо, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що РФ підтягує резерви та накопичує сили для наступу на Донеччині. Що більше - ситуація на цій ділянці фронту стає там більш критичною.

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