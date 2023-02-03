Росіяни намагаються оточити Вугледар: вісім діб місто було під щільним вогнем

Армія Російської Федераці прагне оточити Вугледар на Донеччині з двох сторін. Окупанти не намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів заступник міського голови Максим Вербовський.

"Від 21 числа почалась контратака ворога. Протягом восьми діб місто було під щільним вогнем з артилерії, "Градів" та гелікоптерів. Місто зруйноване. Пошкоджені 100% будинків, вся інфраструктура міста також зруйнована", - розповів Вербовський.

За його словами, росіянам вдалось просунутись до деяких околишніх селищ поблизу Вугледара. Втім, українські військові відкинули їх на попередні позиції. Заступник мера називає ситуацію "стабілізованою, але важкуватою".

"Бої тривають кожного дня. Все під контролем Збройних сил України. До міста їм ще йти кілометрів два - це щоб вийти хоча б на околиці міста", - наголосив Максим Вербовський.

Ситуація на фронті

У ранковому зведенні 3 лютого Генштаб повідомив, що на Новопавлівському напрямку окупанти, окрім Вугледара, також обстріляли Богоявленку, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне Донецької області.

Міноборони Великої Британії опублікувало карту бойових дій. Найактивнішими бойові дії тривають на Донеччині та Луганщині. Російські загарбники зазнають там великих втрат, але продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

Аналітики ISW зауважують, що Росія не має сил, щоб захопити понад 11, 3 тис. квадратних кілометрів неокупованої Донецької області. Великий російський наступ до квітня 2023-го, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів, перш ніж буде досягнуто суттєвого оперативного впливу.

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