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Росіяни намагаються оточити ЗСУ біля двох населених пунктів та просуваються (мапа)

Росіяни намагаються оточити ЗСУ біля двох населених пунктів та просуваються (мапа)

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Ворог просунувся біля чотирьох населених пунктів.

Російська армія намагається оточити частину позицій Сил Оборони біля Стельмахівки та Піщаного

Про це повідомляють аналітики DeepState.

“Північніше останнього населеного пункту противник спробує після оточення вийти на висоти північніше, що дасть їм нові можливості для подальшого наступу на Колесниківку”, — йдеться у повідомленні.

Піщане / Фото: DeepState / ©
Піщане / Фото: DeepState

Крім того, повідомляється, що ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці.

Іванівка / Фото: DeepState / ©
Іванівка / Фото: DeepState
Красногорівка / Фото: DeepState / ©
Красногорівка / Фото: DeepState

Нагадаємо, Збройні сили України повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру в Донецькій області. Втім, загарбники також мають територіальні успіхи.

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