Росіяни намагаються оточити ЗСУ біля двох населених пунктів та просуваються (мапа)

Ворог просунувся біля чотирьох населених пунктів.
Російська армія намагається оточити частину позицій Сил Оборони біля Стельмахівки та Піщаного.
Про це повідомляють аналітики DeepState.
“Північніше останнього населеного пункту противник спробує після оточення вийти на висоти північніше, що дасть їм нові можливості для подальшого наступу на Колесниківку”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці.
Нагадаємо, Збройні сили України повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру в Донецькій області. Втім, загарбники також мають територіальні успіхи.
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