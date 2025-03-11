Росіяни намагаються оточити ЗСУ на Курщині: чи є загроза для українських сил

Російські війська не шкодують жодних ресурсів для наступальних дій в Курській області. Росіяни намагаються оточити українське угруповання. Втім, їм це не вдається.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, десь від 7 березня окупанти розгорнули масштабний наступ на Курщині. Ворог не шкодує ні людських, ні матеріальних ресурсів, проводячи активні бойові дії на цій ділянці фронту.

"На східному фланзі ЗС РФ вдалося вклинитися і просунутися в бік траси, яка з’єднує Суджу з Юнаківкою, - це вже Сумська область. Тут проглядається очевидне бажання противника оточити українське угруповання в районі Курської операційної зони. Але це йому не вдається", - пояснив Грабський.

Своєю чергою, організованому порядку українські військові відходять із деяких локацій. Ситуація може змінюватися.

"Тут немає жодної трагедії. Ми давним-давно виконали головні завдання операції, знищивши три дивізії противника. Це те, що було заявлено командувачем Збройних сил генералом Сирським", - каже Грабський.

Наразі оборонятися на деяких ділянках стало просто неможливо. За тиждень ворог випускає від 600 до 800 керованих і некерованих авіаційних бомб. Зокрема, щонайменше 50% цих бомб падає на Курську область.

"Потрібно розуміти наступне: тотальне знищення всього, що там є, унеможливлює навіть закріпитися і якісь укріплені позиції в зоні масованого руйнування. Деякі місця вже місячний пейзаж нагадують: це просто купа руїн, і боротися, чинити опір там дуже складно. Тому, за заявою генерала Сирського, знову ж таки, я цитую його, ми на деяких ділянках переходимо на інші позиції. Якщо це вимагатиме подальшого виведення українських сил із Курської області, значить, так тому і бути", - каже Грабський.

Як повідомляли аналітики ISW, російські війська готуються до наступу на Суджу. Російські "воєнкори" також повідомляють, що їхня армія атакує околиці Суджі, зокрема Івашківське, Дмитрюкове, Мелове та Гуєве, за підтримки підрозділів морської піхоти та до двох батальйонів північнокорейських сил.

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