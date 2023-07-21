"Росіяни намагаються перехопити ініціативу": Череватий про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку

Російські окупаційні війська намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це заявив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він розповідає, що за минулу добу росіяни 908 разів обстріляли українські позиції всіма типами і калібрами артилерії, а також здійснили 11 авіанальотів. Це рекордний показник атаки.

"Під час боїв на цьому напрямку відбулося 29 бойових зіткнень, було знищено 76 окупантів і ще 158 дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові спалили два танки, САУ Мста, два міномети, гаубицю, два дрони противника і польовий склад із боєприпасами окупантів.

Напередодні Череватий заявив, що Лимано-Куп’янський зазнає найбільших артилерійських ударів від ворога.

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