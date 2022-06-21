Росіяни намагаються перекрити важливу трасу на Донбасі - ISW

Російські окупанти активізують свої сили на Донбасі.

Війська країни-агресорки намагаються перекрити траси Бахмут - Лисичанськ. Таким чином вони хочуть підтримати ескалацію операцій до Сєвєродонецька -Лисичанська.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазнаається, що російські диверсійні групи поблизу Бахмута провели безуспішний штурм Миколаївки, яка є населеним пунктом безпосередньо вздовж траси.

"Російські війська зосередилися на утриманні позицій на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана, але 20 червня не зробили жодного підтвердженого просування до Слов’янська", - йдеться у зведенні ISW.

Своєю чергою, російські джерела створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільний і безуспішний наступ до Слов'янська з південного сходу від Ізюму і на захід від Лиману. Натомість аналітики повідомляють, що війська држави-терористки навряд чи підуть на Слов’янськ, оскільки вони зосереджують ресурси на завершенні захоплення Сєвєродонецька та решти Луганської області.

Фото: ISW.

Загарбники Російської Федераії продовжують оборонні операції у південному напрямку, а також зосереджуються на просуванні українських військ на північ від Харкова у бік міжнародного кордону.

Нагадаємо, розпочалася 118 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та наступати на Бахмутському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 червня.

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