Росіяни намагаються перетнути канал у Часовому Яру – Сили оборони

Загалом у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" ворог у середньому втрачає 200 осіб вбитими і пораненими за добу.

Армія РФ робить спроби перетнути канал у Часовому Яру на Донеччині, але наразі вони невдалі.

Про це заявила речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає "Укрінформ".

"Росіяни намагаються закріпитися. Вони намагаються перебігти за канал у Часовому Яру. Дві-три особи перебігають через канал і засідають у будинку. Відповідно, ми перерізаємо їм логістичні шляхи і вибиваємо звідти. Щодо закріплення з півночі, то ворог намагається накопичувати техніку, однак поки що ми не бачимо штурмів із технікою, і я можу сказати, що для них це буде дуже складно (переходити технікою канал – ред.)", – зазначила Бобовнікова.

За словами речниці, навпроти Часового Яру стоїть повітряно-десантна дивізія Центрального військового округу військ РФ, яка щоночі заводить особовий склад, поповнюючи втрати. Загалом у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" ворог у середньому втрачає 200 осіб вбитими і пораненими за добу.

"Ворог намагається просунутися, однак лінія зіткнення вже давно не рухається завдяки діям наших підрозділів, які стоять там. Вони змогли зупинити ворога, ситуація залишається незмінною. Вже як місяць вони точно не просуваються", – додала речниця.

Анастасія Бобовнікова зазначила, що ворог має більше артилерії, снарядів, дронів, а також живої сили, проте Силам оборони вдається зупиняти окупантів завдяки українським дронщикам і піхоті.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 694 тисячі 950 осіб, зокрема за попередню добу – ще 1310 осіб.

Бійці 24 бригади вполювали окупантів, які хотіли прорватися вглиб міста Часів Яр

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