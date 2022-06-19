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Росіяни намагаються перетворити Харків на прифронтове місто: в МВС попередили про ускладнення ситуації

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Росіяни намагаються перетворити Харків на прифронтове місто: в МВС попередили про ускладнення ситуації

Фото: Getty Images

Останніми днями воєнна ситуація на півночі Харківської області стала складнішою.

У МВС розповіли, що російські військові намагаються відновити наступ на Харківському напрямку, продовжують як штурмові дії на території області, так і обстріли цивільної інфраструктури.

Про це повідомив радник голови МВС України Вадим Денисенко в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини" в неділю, 19 червня.

"Росіяни намагаються наблизитися до Харкова, знову перетворювати його на прифронтове місто та проводити обстріли цивільної інфраструктури й населення", – сказав Денисенко. 

Він додав, що ситуація на всій лінії фронту напружена, але найскладніша - на Сєвєродонецькому напрямку.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про загрозу для Харкова. Окупанти обстрілюють Харківський напрямок. Водночас, за його словами, російські окупанти не зможуть захопити місто.

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