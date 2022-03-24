Росіяни намагаються перевести війну у частково "затяжну фазу": Подоляк назвав причини

Військове керівництво РФ намагається змінити тактику.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія намагається перевести війну у частково "затяжну фазу" через надто високі втрати в особовому складі та техніці.

А також через відсутність будь-якого вагомого просування в усіх напрямках.

Про це Михайло Подоляк написав у Telegram.

"Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", - зазначив він.

За його словами, через потребу скоротити всі види втрат і спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення) росіяни намагаються запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику.

"Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності", - вважає Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк вважає, що рішення Путіна перевести розрахунки за газ у рублі – це відкриття антиєвропейського фронту.

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