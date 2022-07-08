Росіяни намагаються покращити своє тактичне положення на Слов’янському напрямку - Генштаб

Окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони восьми населених пунктів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Окупанти били з артилерії по районах Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. Наступальні дії росіян в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Армія РФ понесла втрати та відійшла.

“На Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки. Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також розповіли, що на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли наші позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Крім того, здійснили авіаудари неподалік Берестового і Покровського.

“За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли. Тривають бої поблизу Веселої Долини. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки”, - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в окупованому Бердянську з’явився український інтернет.

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