Росіяни намагаються покращити тактичне становище на Запоріжжі: збільшується контингент військових РФ

Армія Російської Федерації намагається вести штурмові дії на Запорізькому напрямку, аби покращити своє тактичне становище.

Окупанти держави-загарбниці завдають авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах регіону. Росіяни також проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотникв та нарощують свої військові потужності.

Про це повідомляють у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації

За інформацією місцевих мешканців, через село Маринівка, що неподалік Приморська, у бік Інзівки пройшло понад шість тентованих "Уралів" російських окупантів. Крім того, у селищі Михайлівка збільшився контингент військових РФ. До слова, коли їх привезли на автобусах до школи, то загарбники розігнали людей із центру населеного пункту.

Наголошується, що інформація щодо перекидання військової техніки загарбників на територію України може пояснювати перебої з мобільним зв’язком у Бердянську, Приморську та Мелітополі.

Своєю чергою, Сили оборони Запорізького краю повідомляють, що основні зусилля ворог концентрує на напрямках Оріхова, Гуляйполя, Малинівки, Великої Новосілки Донецької області. Але українські захисники надійно тримають оборону та наносять конр-удари.

Окупанти вели обстріли із застосуванням літака Су-25, танку, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів, стрілецької зброї за наступними напрямками: Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Времівка, Новоданилівка, Ольгівське, Новоандріївка, Новоіванівка, Червоне, Зелене поле.

Нагадаємо, розпочалась 79 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти безуспішно намагалися наступати біля Оріхового, але продовжують завдавати авіаударів по Маріуполю. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 13 травня.

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