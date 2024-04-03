Росіяни намагаються потрапити на лівий берег Херсонщини: за один штурм втрачають до 70% підрозділу

Протягом минулої доби, 2 квітня, на Херсонському напрямку відбулося вісім атак армії РФ. Протягом кожного такого штурму окупанти втрачають близько 60-70% підрозділу.

Про це в ефірі "Апостроф TV" розповіла спікерка Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, по всій лінії біля Дніпра на лівому березі та на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти змушені постійно залучати резервні сили, адже за штурм вони втрачають велику кількість особового складу:

Представниця ЗСУ наголошує, що лише на Запорізькому напрямку за добу може відбутись від чотирьох до шести штурмів, зокрема під прикриттям авіації. Тим часом на Лівобережжі зазвичай відбувається один-три штурми. Втім, цієї доби загарбники штурмували вісім разів. Усі їх успішно відбили ЗСУ.

Гуменюк вважає, що таке ситуативне збільшення зумовлене тим, що російські окупанти "вирішили спробувати іншу тактику, розділившись на ще більш дрібні групи, щоб нападати з максимального числа сторін і напрямків".

Нагадаємо, український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, окупанти, найімовірніше, готують наступ на південь. Найбільш вірогідним напрямками є Запорізький, Вугледарсько-Курахівський (або як альтернатива - на Шахтарське та Андріївку), Гуляйпольский.

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