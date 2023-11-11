Росіяни намагаються повернути втрачені позиції під Бахмутом: у ЗСУ розповіли подробиці

Російська армія активізувалася по всій лінії фронту. Зокрема, ворог намагається повернути втрачені позиції біля Кліщіївки, яка розташована за 2 кілометри від Бахмута.

Про це начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише 24 канал.

Що відбувається на Бахмутському напрямку

"Від Кліщіївки залишилися одні руїни. Це надзвичайно маленьке селище, але ворог прагне повернути втрачені позиції, а також намагається знайти слабкі місця в українській обороні", – мовив Фітьо.

Він розповів, що лише за минулу добу українські військові відбили 15 ворожих атак у районі Іванівки, Кліщіївки та Андріївки в Донецькій області. Крім того, ворог задав два авіаційних удари, а також застосував 19 дронів-камікадзе.

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"Загалом на Бахмутському напрямку окупанти здійснили 463 обстріли. На жаль, кількість російських обстрілів залишається великою. Противник не шкодує своєї артилерії", – зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.

При цьому, стратегічних успіхів у районі Бахмута ворог не має. Українські військовослужбовці при нагоді покращують своє тактичне становище.

Нагадаємо, на лінії фронту відбувається активізація по всій протяжності. Зокрема, на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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