Росіяни намагаються повернути втрачені позиції під Бахмутом: у ЗСУ розповіли подробиці

Окупанти активізувалися одразу на кількох напрямках.
Російська армія активізувалася по всій лінії фронту. Зокрема, ворог намагається повернути втрачені позиції біля Кліщіївки, яка розташована за 2 кілометри від Бахмута.
Про це начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише 24 канал.
Що відбувається на Бахмутському напрямку
"Від Кліщіївки залишилися одні руїни. Це надзвичайно маленьке селище, але ворог прагне повернути втрачені позиції, а також намагається знайти слабкі місця в українській обороні", – мовив Фітьо.
Він розповів, що лише за минулу добу українські військові відбили 15 ворожих атак у районі Іванівки, Кліщіївки та Андріївки в Донецькій області. Крім того, ворог задав два авіаційних удари, а також застосував 19 дронів-камікадзе.
"Загалом на Бахмутському напрямку окупанти здійснили 463 обстріли. На жаль, кількість російських обстрілів залишається великою. Противник не шкодує своєї артилерії", – зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.
При цьому, стратегічних успіхів у районі Бахмута ворог не має. Українські військовослужбовці при нагоді покращують своє тактичне становище.
Нагадаємо, на лінії фронту відбувається активізація по всій протяжності. Зокрема, на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
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