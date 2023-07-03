"Росіяни намагаються повернутися на позиції": Гуменюк про ситуацію біля Антонівського мосту

Окупаційні війська намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту збільшуючи кількість обстрілів.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог намагається "зімітувати хочу якусь бурхливу діяльність".

"Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку", - зазначила вона.

Через це окупанти намагаються збільшити кількість обстрілів.

"За минулу добу було майже 50 обстрілів, а вночі близько 40. Ворог також знову застосовує авіацію - керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що мінами, снарядами, ракетами, та навіть авіабомбами - росіяни руйнують все, що поблизу Антонівського мосту. Найбільше страждає селище з однойменною назвою - Антонівка, фактично передмістя Херсона, йдеться в ТСН.

Водночас українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі.

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