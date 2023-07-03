Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Росіяни намагаються повернутися на позиції": Гуменюк про ситуацію біля Антонівського мосту

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
648
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Росіяни намагаються повернутися на позиції": Гуменюк про ситуацію біля Антонівського мосту

Окупаційні війська намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту

Росіяни збільшують кількість обстрілів біля Антонівського мосту.

Окупаційні війська намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту збільшуючи кількість обстрілів.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог намагається "зімітувати хочу якусь бурхливу діяльність".

"Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку", - зазначила вона.

Через це окупанти намагаються збільшити кількість обстрілів.

"За минулу добу було майже 50 обстрілів, а вночі близько 40. Ворог також знову застосовує авіацію - керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що мінами, снарядами, ракетами, та навіть авіабомбами - росіяни руйнують все, що поблизу Антонівського мосту. Найбільше страждає селище з однойменною назвою - Антонівка, фактично передмістя Херсона, йдеться в ТСН

Водночас українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
648
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація