Росіяни намагаються приховати свою участь у війні: розвідка опублікувала список убивць

Російські окупанти розуміють невідворотність покарання за воєнні злочини в Україні та вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні.

Про це 11 травня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил Росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу.

Військова розвідка України встановила особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром "Хурба" Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі "Ліда" та "Барановичі", а також аеродромів у РФ "Борісоглєбск" та "Маріновка".

Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

Нагадаємо, очільниця Нацрозвідки США зазначила, що найближчими місяцями перебіг подій у війні РФ проти України може набути більш непередбачуваного ходу. З великою ймовірністю очікується ескалація конфлікту.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

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