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Росіяни намагаються прорвати кордон в Сумській області: відбуваються важкі бої

Росіяни намагаються прорвати кордон в Сумській області: відбуваються важкі бої

Російський танк. / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат.

На прикордонні в Сумській області відбуваються складні бої. Російські окупаційні війська намагаються прориватися.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині", - наголосив він.

Своєю чергою, українські Сили оборони ведуть бої та завдають значних втрат окупаційному війську. 

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що наразі ймовірність масштабних наступальних дій армії Російської Федерації в Донецькій області зберігається, зокрема й тому, що окупанти мають для цього резерви.

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