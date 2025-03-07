Росіяни намагаються прорвати кордон в Сумській області: відбуваються важкі бої

Окупанти зазнають втрат.
На прикордонні в Сумській області відбуваються складні бої. Російські окупаційні війська намагаються прориватися.
Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
"Російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині", - наголосив він.
Своєю чергою, українські Сили оборони ведуть бої та завдають значних втрат окупаційному війську.
Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що наразі ймовірність масштабних наступальних дій армії Російської Федерації в Донецькій області зберігається, зокрема й тому, що окупанти мають для цього резерви.