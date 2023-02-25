Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ і взяти Бахмут: до міста приїхав генерал Сирський (фото)

Наразі жорстокі бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до Бахмута та відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто від ворогів.

Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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У командування зауважують, що основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Наразі жорстокі бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

"В ході роботи генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога. Командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками", - сказано у повідомленні.

Що відбувається у Бахмуті

Російська армія не полишає спроб взяти Бахмут Донецької області. Окупанти постійно атакують позиції українських військових та обстрілюють місто. Якк повідомили у ДПСУ, за минулу добу українські прикордонники відбили чергові наступи ворога під Бахмутом та на інших напрямках у Донецькій області. Вони також ліквідували 20 окупантів, а одного "вагнерівця" взяли в полон.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляють, що окупанти продовжує наземні атаки навколо Бахмута. Геолокаційні кадри підтверджують, що вони поступово просуваються у східному, південному та південно-західному секторах Бахмуту. На цій ділянці фронту діють "добровольці десантно-штурмових загонів" - група "Вагнера", а також частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Штурми почастішали, але Бахмут стоїть

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