Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута і Авдіївки та влаштували низку обстрілів

Водночас Сили оборони України уразили три райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також зміцнюють оборону на межі Херсонщини та Криму.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Там уточнили інформацію про ранковий масований обстріл України з боку РФ. За уточненими даними, загарбники випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети. Сили ППО збили 60 крилатих ракет.

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Внаслідок ворожих ударів пошкоджено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін. Там наразі не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі та Росії надалі перебувають у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Запсілля і Попівка на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку окупанти били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе на Харківщині та Володимирівка і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку загарбники обстріляли позиції ЗСУ з танків та різнокаліберної артилерії неподалік Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог проводить штурмові дії на позиції українських військ. Росіяни намагаються знайти слабкі місця в лінії оборони та здійснити прорив.

Російська армія також влаштувала обстріли понад 20 населених пунктів:

Йдеться про Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівку, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружбу, Залізне, Мар’їнку та Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли околиці Богоявленки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара на Донеччині.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обстріляли позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Ворожих ударів зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Нікополь на Запоріжжі та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Росіяни продовжують укріплювати лінію оборони на межі Херсонщини з Кримом. Вони також посилюють оборону та охорону об’єктів водопостачання до півострова, зокрема – Північнокримського каналу. Для цього додатково прибули підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю РФ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України протягом 16 грудня уразили три райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Загроза нового наступу окупантів

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія готує близько 200 тис. нових військових, які точно підуть у наступ: або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі.

Міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що РФ може розпочати новий наступ вже в лютому після підготовки мобілізованих.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни, якщо російські війська і спробують піти на Київ з території Білорусі, то навряд чи вони зможуть захопити місто.

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