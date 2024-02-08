Росіяни намагаються прорватися до Часового Яру: що там відбувається

Окупанти вдаються до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії.

Росіяни намагаються прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що командуючий Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Він заслухав командирів бригад щодо актуальної ситуації, здійснив оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей українських військ.

Раніше повідомлялося, що окупанти наблизилися до Часового Яру Донецької області приблизно на 5-7 кілометрів. РФ продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.

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