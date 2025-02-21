Росіяни намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської області – боєць ЗСУ

Під час штурмів окупанти застосовують різні типи транспорту, від мотоциклів до БМП.

Російські війська штурмують позиції Сил оборони України у напрямку Успенівки і намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської області.

Про це повідомив командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

За словами бійця, російські окупанти від ночі і дотепер штурмують позиції українських військ у напрямку Успенівки Запорізької області. Задля цього ворог застосовує різні типи транспорту, від мотоциклів до бойових машин піхоти, "з залученням великої кількості пішоходів".

"Намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської області", – зазначив Бунятов.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Денис Попович висловив думку, що у найближчій перспективі росіяни можуть спробувати просунутися до кордонів Дніпропетровщини, але наступати там вони не зможуть.