Росіяни намагаються прорватися до Слов'янська і Краматорська, аби взяти ЗСУ в кільце, - розвідка Британії

Росіяни намагаються прорватися до Слов'янська і Краматорська, аби взяти ЗСУ в кільце, - розвідка Британії

Російська армія не полишає спроби оточити Збройні сили України на Донбасі.

Британська розвідка інформує про те, що окупанти держави-терористки кидають усі свої сили, щоб прорватися до Слов'янська та Краматорська у Донецькій області. Саме біля цих населених пунктів вони хочуть взяти у кільце військових ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Дані розвідки свідчать про те, що російські військові докладають чималих зусиль у районах Ізюма та Сєвєродонецька, аби взяти у кільце українських бійців.

"Першочерговим завданням на цьому напрямі є оточення українських сил у районі проведення Операції об'єднаних сил, відключення їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на заході країни", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що військовим ЗСУ вдалося запобігти спробі форсувати річку Сіверський Донець на Донбасі. Окупанти зазнали чималих втрат техніки. Щодо розгорнутої понтонної переправи, то у розвідці цей маневр називають доволі ризикованим. Разом з тим наголошують: наразі лише це може дозволити російським військовим досягнути поставлених перед собою цілей.

"Форсування річки в умовах бойових дій є дуже ризиковим маневром, що свідчить про тиск на російських командирів, щоб вони досягли прогресу на Сході України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час форсування річки Сіверський Донець окупанти втратили понад 70 одиниць техніки. За допомогою опублікованих фото дослідники підрахували точну кількість знищеної та покинутої російськими окупантами техніки на зруйнованій понтонній переправі через річку Сіверський Донець біля Білогорівки на Луганщині.

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