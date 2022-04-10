Росіяни намагаються прорватися в районі Ізюма, натомість несуть втрати - Генштаб

Окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Армія Російської Федерації намагаєься прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм Харківської області та встановити повний контроль над містом Маріуполь.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройни сил України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку російська армія продовжує часткове блокування Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.

В Донецькому і Таврійському операційних районах армія країни-агресорки здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Ворог намагається штурмувати Маріуполь: завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.

На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався безуспішно встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Росіяни втратили до ротної тактичної групи особового складу та техніки.

Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Через велику кількість поранених у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. З території російської Ярославської області прибувають ремонтно-відновлювальні бригади для ремонтування залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення: перевіряють документи, наявність автомобілів, запасів продуктів харчування. Окупанти допитують щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО/ООС.

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого “референдуму щодо створення Херсонської народної республіки”.

У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

На території Донецької та Луганської областей українськими воїнами за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

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