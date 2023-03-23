Росіяни намагаються штурмувати Авдіївку, аби оточити місто: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Донеччині

Росіяни намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки Донецької області. Ворог обстрілює житлові будинки в Авдіївці, аби протиснути оборону ЗСУ, щоб оточити населений пункт.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами Тарнавського, ЗСУ утримують фронт та дають гідну відсіч окупантам.

"Штурмові спроби ворога розбиваються. Наші воїни завдають росіянам відчутних втрат", - пише командувач угруповання "Таврія".

Фото: Командувач Тарнавський

Наразі в Авдіївці залишаються близько двох тисяч цивільних. Вони мешкають в підвалах. Ворог обстрілює магазини, центри надання допомоги й комунальні підприємства.

"В Авдіївці відсутнє світло, вода та тепло вже майже рік. Востаннє світло було 14 травня 2022 року", - каже Тарнавський.

Фото: Командувач Тарнавський

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія після багатьох місяців важких боїв не залишає спроб взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Втім, ЗСУ успішно протистоять ворогові. Окупанти "втрачають значні сили та видихаються".

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