Росіяни намагаються штурмувати Авдіївку, аби оточити місто: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Донеччині

ЗСУ утримують фронт.
Росіяни намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки Донецької області. Ворог обстрілює житлові будинки в Авдіївці, аби протиснути оборону ЗСУ, щоб оточити населений пункт.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За словами Тарнавського, ЗСУ утримують фронт та дають гідну відсіч окупантам.
"Штурмові спроби ворога розбиваються. Наші воїни завдають росіянам відчутних втрат", - пише командувач угруповання "Таврія".
Наразі в Авдіївці залишаються близько двох тисяч цивільних. Вони мешкають в підвалах. Ворог обстрілює магазини, центри надання допомоги й комунальні підприємства.
"В Авдіївці відсутнє світло, вода та тепло вже майже рік. Востаннє світло було 14 травня 2022 року", - каже Тарнавський.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія після багатьох місяців важких боїв не залишає спроб взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Втім, ЗСУ успішно протистоять ворогові. Окупанти "втрачають значні сили та видихаються".
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