Росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ на двох напрямках: що відбувається на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку захисники відбили 16 атак противника біля населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога біля населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 7 атак агресора біля Старомайорського Донецької області, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено один безуспішний штурм позицій наших військ.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

Раніше стало відомо, що окупанти вночі влаштували атаку по Україні. Більше про це читайте у новині.

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