Росіяни намагаються убезпечити Кримський міст: у ЗСУ кажуть, що це неможливо

Окупанти відновили роботу Керченської переправи.
Російська окупаційна армія намагається вибудовувати чергові "паркани", щоб захистити Кримський міст. Втім, їм це не допоможе.
Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
З його слів, "ворог намагається весь час якийсь черговий паркан побудувати". Втім, навряд чи вдасться його захистити. Плетенчук зауважив, що для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Керченську протоку вони не можуть. Адже там відбувається мореплавство під іноземними прапорами.
"Захистити не можуть на 100%, бо ніщо не можна захистити на 100%, якщо є бажання, щоб це знищити", - сказав представник ВМС.
Він також зауважив, що російські окупанти відновили роботу Керченської паромної переправи після удару. Втім, як довго вона працюватиме - питання, каже Плетенчук. І додає, що переправа "приймає на себе більше як три четверті вантажів".
За його словами, саме паромна переправа забезпечує російське військове угрупування в Криму і на півдні України. А тому, зауважив речник ВМС ЗСУ, - це "законна військова ціль", - сказав він.
Як повідомлялося, окупаційні війська Росії розмістили у тимчасово окупованому Севастополі поруч із пляжем установку ЗРК "Тор М2КМ".
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