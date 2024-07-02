Росіяни намагаються убезпечити Кримський міст: у ЗСУ кажуть, що це неможливо

Російська окупаційна армія намагається вибудовувати чергові "паркани", щоб захистити Кримський міст. Втім, їм це не допоможе.

Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

З його слів, "ворог намагається весь час якийсь черговий паркан побудувати". Втім, навряд чи вдасться його захистити. Плетенчук зауважив, що для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Керченську протоку вони не можуть. Адже там відбувається мореплавство під іноземними прапорами.

"Захистити не можуть на 100%, бо ніщо не можна захистити на 100%, якщо є бажання, щоб це знищити", - сказав представник ВМС.

Він також зауважив, що російські окупанти відновили роботу Керченської паромної переправи після удару. Втім, як довго вона працюватиме - питання, каже Плетенчук. І додає, що переправа "приймає на себе більше як три четверті вантажів".

За його словами, саме паромна переправа забезпечує російське військове угрупування в Криму і на півдні України. А тому, зауважив речник ВМС ЗСУ, - це "законна військова ціль", - сказав він.

Як повідомлялося, окупаційні війська Росії розмістили у тимчасово окупованому Севастополі поруч із пляжем установку ЗРК "Тор М2КМ".

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