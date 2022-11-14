Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни намагаються вести наступальні дії на трьох важливих напрямках та будують оборонні рубежі - Генштаб

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
996
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни намагаються вести наступальні дії на трьох важливих напрямках та будують оборонні рубежі - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

Росіяни на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках намагаються вести наступальні дії.  На лівому березі Дніпра вони продовжуються обладнувати оборонні рубежі.

Про це у ранковому зведенні 14 листопада повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках росіяни ведуть наступальні дії. Водночас продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та намагаються утримати тимчасово захоплені території.

“З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

Українська авіація протягом минулої доби завдала по цілям окупантів 16 ударів. Сумарно уражено 20 місць зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів. Водночас росіяни в Мелітополі готуються до оборони міста. В Каховці, Таврійську і Новій Каховці військ окупантів навпаки поменшало. По периметру Мелітополя росіяни будують укріплення та фортифікаційні споруди

Українська армія не збирається брати паузу у війні на зиму. Збройні сили не даватимуть нагоду новомобілізованим російським солдатам навчитися та набратися досвіду для подальших наступальних дій.

Читайте також:

Зеленський за 13 листопада: відновлення на звільненій Херсонщині, запеклі бої на Донбасі, саміт G20

Зеленський за 13 листопада: відновлення на звільненій Херсонщині, запеклі бої на Донбасі, саміт G20

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
996
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація