Росіяни намагаються вести наступальні дії на трьох важливих напрямках та будують оборонні рубежі - Генштаб

Російські окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Росіяни на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках намагаються вести наступальні дії. На лівому березі Дніпра вони продовжуються обладнувати оборонні рубежі.

Про це у ранковому зведенні 14 листопада повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Як зазначається, на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках росіяни ведуть наступальні дії. Водночас продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та намагаються утримати тимчасово захоплені території.

“З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

Українська авіація протягом минулої доби завдала по цілям окупантів 16 ударів. Сумарно уражено 20 місць зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів. Водночас росіяни в Мелітополі готуються до оборони міста. В Каховці, Таврійську і Новій Каховці військ окупантів навпаки поменшало. По периметру Мелітополя росіяни будують укріплення та фортифікаційні споруди.

Українська армія не збирається брати паузу у війні на зиму. Збройні сили не даватимуть нагоду новомобілізованим російським солдатам навчитися та набратися досвіду для подальших наступальних дій.

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