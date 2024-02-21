Росіяни хочуть відбити втрачені позиції на півдні: розвідка Британії про активізацію ворога

Російська окупаційна армія активізувалася на півдні України. Зокрема, війська РФ посилили наступ у напрямку села Роботине Запорізької області, яке вони втратили влітку 2023-го.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Російські сили продовжили і з великою ймовірністю наростили наземні атаки на осі Роботиного на півдні України, яке було відвойоване українськими силами під час контрнаступу влітку 2023 року. Від того часу село перебувало на лінії фронту", - йдеться в огляді.

Зазначається, що російська 58-а загальновійськова армія та повітряно-десантні війська РФ, що діяли в цьому районі, зазнали великих втрат під час українського контрнаступу. За даними британської розвідки, темп бойових дій, що від того часу знизився, і зусилля Росії з вербування, могли дозволити армії загарбників на цьому напрямку відновитися.

"За останній тиждень російські сили посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили", - наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов назвав кількість окупантів, які зараз воюють в Україні. Йдеться про 510 тисяч росіян. Крім цієї кількості, армія РФ може за місяць набрати близько 30 тисяч осіб.

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