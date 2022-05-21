Росіяни намагаються відновити роботу порту в Маріуполі - Генштаб

Окупанти держави-агресорки Росії не припиняють спроби "налагодити життя" у Маріуполі.
Військові Російської Федерації взялися за відновлення роботи порту в окупованому місті. Вони розпочали розміновувати інфрастурктуру маріупольського порту.
Про це повідомили 21 травня у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
"У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
До слова, на Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
Тим часом кораблі Чорноморського флоту ворога держави-терористки в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
Нагадаємо, розпочалась 87 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог обстріляв прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини, планує форсувати Сіверський Донець. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 травня.
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