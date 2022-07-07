Росіяни намагаються вийти на географічні межі Донеччини - Міноборони

Росіяни ведуть війну на виснаження і спрямовують всі зусилля на встановлення остаточного контролю над Луганською областю, який повністю так і не встановлений.

Крім того, окупанти намагаються вийти на географічні рубежі Донеччини.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ.

За її словами, Кремль не відмовляється від виконання жодної зі своїх стратегічний цілей стосовно нашої держави.

"З огляду на масштаби, завдання та терміни проведення так званої "спеціальної операції" РФ станом на зараз веде війну на виснаження. На теперішній час основні зусилля противника зосереджені на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, який станом на зараз ворогом ще не встановлений", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони підкреслила, що найбільш складна обстановка сьогодні на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

"Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донецької області", - повідомила Маляр.

Крім того, за інформацією ГУР МО, на Харківському та Балаклійському напрямку ворог продовжуватиме стримуватиме сили оборони від просування у напрямку державного кордону, а також продовжуватиме утримувати під контролем логістичне сполучення за маршрутом Бєлгород-Куп’янськ.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що загарбники посилюють свої війська на Запорізькому напрямку, аби продовжити наступ на Донеччину.

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