Росіяни намагаються вийти на кордони Донеччини: в Міноборони розповіли про епіцентр боїв

Російські окупанти не залишають спроб вийти на адмінкордони Донецької області. Наразі в районі Бахмута та Соледара тривають інтенсивні бої. Найважчою ділянкою фронту є Донецький напрямок.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, пише РБК.

"Епіцентром дійсно цього тижня ми бачимо, що є Бахмут та Соледар - взагалі Донецький напрямок", - каже Маляр.

За її словами, наразі на напрямку триває активна оборона, а також відбувається взаємний рух обох сторін. Маляр пояснює це так: якщо росіяни просувають вперед, то українська армія реагує і повертає контроль.

"Це настільки відбувається динамічно, що коли ми робимо зведення і аналізуємо за добу, то основне, що Україна жодного сантиметра землі не здає. Але процес, який відбувається, - це активне намагання ворога вийти на кордони Донецької області, бої там тривають запеклі", - наголошує заступниця Міноборони.

Зараз головне завдання Збройних сил, каже Маляр - стабілізувати звільнені території та підготуватися для подальшого наступу. Крім того, важливо закріпитися на деокупованих територіях.

Ситуація на фронті 2 листопада

В ОК "Південь" повідомили, що на півдні країни українські військові завдали близько ста вогневих ударів по позиціях та логістиці РФ. Обстановку в операційній зоні називають напруженою, але контрольованою ЗСУ.

Українські морські піхотинці "всипали" російським окупантам на закріпленій за ними ділянці фронту. Протягом минулої доби захисники знищили 17 окупантів та їхню техніку.

Над Одещиною українські сили ППО "мінуснули" три російські ракети Х-59. Їх запустили літаки Су-30 з акваторії Чорного моря.

У ніч проти 2 листопада також вдалося знищити 12 безпілотників "Shahed-136". Загалом вночі територію країни атакували 13 дронів-камікадзе.

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