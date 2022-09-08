Росіяни намагаються втягнути білорусів у війну проти України: у Генштабі розповіли подробиці

Проте громадяни Білорусі не хочуть воювати на боці російських окупантів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"Російською окупаційною владою робляться певні кроки для того, щоб втягнути білоруський народ в цю загарбницьку війну. Ми відстежуємо ситуацію на наших північних кордонах, на даний час є деяка інформація стосовно бажання або небажання білоруського народу брати участь у планах росії. Але збільшення чисельності населення, яке може взяти участь в агресії на території нашої держави не відстежується", - повідомив Громов.

Нагадаємо, Білорусь розпочала нові навчання біля кордонів з Україною.

Також у Брестському районі Білорусі, навпроти Волинської області, зафіксували активізацію авіації. Місцеві жителі чули звуки літаків протягом години.

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