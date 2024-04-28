Росіяни намагаються взяти Часів Яр з флангів: у ЗСУ розповіли про штурми ворога

Російські окупанти намагаються реалізувати тактику обходу Часового Яру з флангів, але на сьогодні ця задача для них нездійсненна.

Про це повідомив в ефірі "Еспресо" очільник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Дійсно, російські окупаційні війська полюбляють штурмувати місто, обходячи населений пункт з флангів. Однак, сьогодні щодо Часового Яру в них ця задача нездійсненна. Оскільки з південного флангу їм заважає Іванівське, де тривають бої, а також Кліщіївка та Андріївка. З північного флангу в окупантів теж немає широкого поля дій. Тому вони не можуть обійти місто з флангів, а намагаються штурмувати Часів Яр напряму", - сказав Калашніков.

За словами офіцера, росіяни штурмують позиції Сил оборони на кількох ділянках одночасно з застосуванням КАБів.

Нагадаємо, російська окупаційна армія намагається штурмувати в районі Часового Яру. Ворог залучає авіацію, артилерію та БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Також стало відомо, що Кремль прагне до 9 травня, коли в РФ святкують День перемоги у Другій світовій війні, захопити Часів Яр Донецької області. Що більше - у червні ворог хоче розпочати наступ.

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