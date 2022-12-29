Росіяни намагаються за будь-яку ціну захопити Бахмут, щодня ЗСУ відбивають до 20 атак - Генштаб

Навколо Бахмута на Донеччинi ЗСУ щодня стримують до 20 атак російських військ. Саме на Бахмутському напрямку Росія зосереджує основні зусилля, бо намагається захопити місто.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника, які під прикриттям вогню артилерії наполегливо наступають на позиції наших військ", - наголосив він.

За його словами, на напрямку окупанти зосередили введення артилерійського вогню. Вони зменшили кількість обстрілів українських позицій на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп’янська до Мар’янки припадає саме на Бахмутський напрямок. Противник намагається за будь-яку ціну, незважаючи на численні втрати в особовому складі, захопити Бахмут", - зауважив Олексій Громов.

Ситуація біля Бахмута

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявляють, що наступ російських окупантів на Бахмут скоро може досягнути своєї кульмінації і почне видихатись. Окупанти діють штурмовими групами розміром в одне відділення через великі втрати.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що українське командування не підтягує всі резерви до Бахмута, бо потрібно тримати оборону на всьому нашому кордоні з Білоруссю і Росією. Він запевнив, що до Бахмуту час від часу підходять необхідні резерви – "можливо, не в такій кількості, як би хотілося, але вони є".

Днями розвідка британського Міністерства оборони заявляла, що окупантам не вдається захопити території на Бахмутському напрямку і поблизу Сватового.

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