Росіяни намагаються захопити два населені пункти під Бахмутом: деталі від ЗСУ

На Бахмутському напрямку армія РФ намагається захопити Іванівське і Богданівку, де бої вже ведуться у межах населеного пункту.

Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш сказав в телемарафоні.

За його словами, на цій ділянці фронту проводяться усі необхідні інженерні і фортифікаційні заходи, аби утримати загарбників.

"Однак, ворог продовжує сунути в бік району населеного пункту Іванівське та в район Богданівки, там уже йдуть бої у межах міста. Ворог продовжує підтягувати свої потужні резерви. Крім того, постійно завдає свої удари дронами-камікадзе, такими як "Ланцет", коригує свою артилерію за допомогою таких дронів як "Зала" та "Орлан", і також активно застосовує FPV-дрони", - сказав Євлаш.

Окупанти також активно застосовують штурмові групи "Шторм Z", "Шторм V", мотострілецькі полки та бригади. Протягом минулої доби, на Бахмутському напрямку росіяни здійснили майже 700 обстрілів. Зокрема, ворог чотири рази застосовував авіацію та били некерованими авіаційними ракетами. Відбулось вісім бойових зіткнень.

Як повідомлялося, РФ планує наступ до річки Оскіл та Куп’янська на Харківщині. Зокрема, окупаційні війська намагаються вибити собі плацдарм. Також ворог перекидає основні сили та резерви, намагається знайти шпарину в українській обороні.

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