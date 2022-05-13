Росіяни намагаються захопити Рубіжне і закріпитись у районі Олександрівки під Лиманом - Генштаб

Росіяни намагаються захопити Рубіжне і закріпитись у районі Олександрівки під Лиманом - Генштаб

Окупанти держави-терористки Росії не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Росіяни мають на меті встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Саме тому намагаються вести штурмов дії та атакувати на цих напрямках.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 13 травня.

На Донецькому напрямку військові РФ зосередують основні зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним. Крім того, вели наступальні дії у напрямку Мар'їнки, що на Курахівському напрямку.

На Лиманському напрямку підрозділи російських загарбникв намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

Крім того, армія Російської Федерації вела штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі Комишувахи. Втім, окупанти успіху не мали.

Нагадаємо, розпочалась 79 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти безуспішно намагалися наступати біля Оріхового, але продовжують завдавати авіаударів по Маріуполю. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 13 травня.

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