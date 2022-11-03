Росіяни намагаються захопити Соледар: у Генштабі розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

Наразі ситуація на Бахмутському напрямку складна, але контрольована Збройними силами. Українські військові успішно відбивають атаки російської армії.

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Противник завдав авіаційних ударів по позиціях наших військ в районах населених пунктів Соледар та Бахмут, вів наступальні дії в районах семи населених пунктів", - зазначив він.

ЗСУ стримували окупантів в районах Берестового, Соледара та Бахмут. У Генштабі наголошують, що росіяни намагаються захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру.

"Противник намагається блокувати Бахмут з півдня, північного сходу та оволодіти Соледаром. Цим створити сприятливі умови для продовження наступу в напрямку населеного пункту Часів Яр з метою подальшого повного блокування Бахмуту із заходу. Збройні сили України чинять опір. Унас все виходить", - наголосив Громов.

Ситуація на фронті

У ранковому зведенн Генштабу повідомили, що російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Армія РФ атакувала понад 20 населених пунктів. Зокрема, на Днеччині - це Водяне, Вугледар, Красногорівка і Невельське.

За понад вісім місяців війни українські захисники ліквідували близько 74 тис. окупантів. Лише щза минулу добу, 2 листопада, ліквідовано ще 730 осіб.

Тим часом українські військові закріплюють на звільнених від росіян територіях, повідомляють в Міністерстві оборони. Епіцентром боїв наразі є Бахмут та Соледар. Окупанти намагаються вийти на кордони Донеччини.

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