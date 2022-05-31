Росіяни намагаються захопити Сєвєродонецьк та оточити ЗСУ - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти не припиняють ведення активних наступальних дій, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 31 травня.

"На Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають", - йдеться в повідомленні.

Росіяни намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Загарбники готуються до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження українських військ із застосуванням артилерії.

На інших напрямках окупанти продовжують обстріли з метою сковування дій українських військ та недопущення їхнього перекидання на інші, загрозливі напрямки.

Раніше повідомлялося, що половина Сєвєродонецька зайнята окупантами.

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