Росіяни намагаються залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні – омбудсмен

Родичам українських військовополонених спочатку дають можливість поспілкуватися з полоненим, а потім змушують виконувати завдання з дестабілізації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські спецслужби намагаються використовувати родини українських військовополонених для розвідувальної діяльності проти України.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

“Це точно не поодинокі випадки, хоча не скажу, що це – критично. Цим займаються розвідувальні органи Російської Федерації”, – зазначив омбудсмен.

Лубінець пояснив, що росіяни намагаються використати обставини з неповерненням військовополонених, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. На думку РФ, це може спровокувати соціальні хвилювання.

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“На жаль, є випадки, коли окремі родини безпосередньо звертались до органів влади Російської Федерації: їм спочатку надавали якусь інформацію, надсилали фотографії, давали можливість поспілкуватись із полоненим, а потім ставили завдання: "Треба зробити — ось перше, друге, третє…", – розповів він.

Також Лубінець додав, що, хоча ці спроби є поодинокими, вони мають місце і здійснюються під безпосереднім керівництвом російських розвідувальних органів.

Окрім цього, уповноважений з прав людини висловив думку, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для України.