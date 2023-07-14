Росіяни намагаються завадити висадженню українського десанту на лівому березі Дніпра — ЗСУ

Окупанти перемістили до міста Олешки підрозділи морської піхоти.
Російські загарбники намагаються не допустити висадження українського десанту на лівому березі Дніпра і для цього перекидають додаткові сили.
Про це інформує Military Media Center.
У повідомленні зазначається, що перемістили до окупованого міста Олешки Херсонської області підрозділи морської піхоти.
"На цьому сконцентровані основні зусилля ворога у Таврійському операційному районі на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей. Аби уникнути просування українських військ, росіяни перемістили до окупованого міста Олешки Херсонської області підрозділи морської піхоти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки можуть статися після переведення окупантами енергоблока №4 Запорізької АЕС у стан “гарячого зупину”.
Крім того, ми раніше інформували, що Збройні сили України потребують близько двох-трьох ескадрилей сучасних західних винищувачів F-16, аби задовольняти поточні потреби на фронті у війні з РФ.
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