Росіяни намагаються змінити проєктний стан ядерних установок на ЗАЕС

Росіяни намагаються змінити проєктний стан ядерних установок на Запорізькій атомній електростанції.

Про це сказав голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков на брифінгу.

За його словами, обсяг завданої росіянами шкоди зможе показати лише експертиза після деокупації, однак про ризик виведення АЕС з експлуатації наразі не йдеться.

"На ЗАЕС відбувається несанкціонована зміна проектного стану ядерних установок. Окупанти незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока № 6", – сказав він.

Коріков розповів, що внутрішній кризовий центр на майданчику станції розкомплектований, оскільки там постійно перебувають російські військові.

"Ми не втратили надії на повернення станції до безпечної експлуатації після деокупації", – додав він.

Зазначається, що Запорізька АЕС перебуває під контролем російських загарбницьких військ з березня минулого року. Натомість у "Енергоатомі" звинувачують окупантів у тому, що вони мінують територію навколо, перетворючи станцію на військову базу.

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Додамо, що президент України Володимир Зеленський говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема й про енергетичну підтримку України та поінформував її про наслідки ракетного удару держави-терористки по Україні.