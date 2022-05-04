Росіяни намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою - Єрмак

Росіяни намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російські війська продовжують обстрілювати українську залізничну інфраструктуру.

За його словами, росіяни завдали удар по Дніпру в центральній частині міста. Загарбники хочуть зруйнувати логістику, оскільки не можуть перемогти українців на полі бою.

Про це Єрмак написав в офіційному Telegram-каналі 4 травня.

"Росія продовжує обстріли залізничної інфраструктури. Вже підтверджена інформація про удар по Дніпру в центральній частині міста. Росіяни намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою. Вони хочуть зупинити країну, але їм це не вдається завдяки хоробрості наших воїнів, залізничників, дорожників та всіх українців.

Також Росія продовжує воювати з мирними людьми. Удари завдаються по центральних частинах міст - вчора вкотре постраждав парк Горького у Харкові.

Нам потрібно більше зброї, більше санкцій, більше підтримки. Союзники повинні розуміти, що кожна година сумнівів коштує нам надто дорого у війні за цінності та свободу", - написав голова Офісу президента.

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