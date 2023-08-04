Росіяни намагаються зупинити наступ ЗСУ на сході: Міноборони про епіцентр бойових дій 

Для російських окупаційних військ епіцентром бойових дій залишається східний фронт. На цій ділянці фронту армія РФ намагається зупинити наступ Збройних сил України та повернути втрачені позиції.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

"Ворог вважає, що завдавши удар по сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на сході", - написала Маляр.

На Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках Сили оборони відбивають атаки окупантів. Кількість обстрілів росіян збільшилась. На цих напрямках йдуть важкі бої. Адже росіяни намагаються відтягнути звідти українських захисників та прорвати оборону. На Бахмутському напрямку теж складна ситуація, каже представниця Міноборони.

Крім того, на Куп'янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

"Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани", - зазначила Маляр.

За її словами, на південному фланзі ЗСУ поступово "крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед", а на північному фланзі - вони відбивають ворожі атаки, адже окупанти також хочуть повернути втрачені позиції.

Також на сході РФ атакує Авдіївський і Мар’їнський напрямки. Там відбуваються гарячі бої. ЗСУ не дають ворогу просуватись.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Ворог чинить шалений спротив. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. В таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед", - додала Маляр.

Ситуація на фронті

В українському Генштабі повідомили, що російські окупанти не мають жодного успіху на сході України. Росіяни мають значні втрати на цій ділянці фронту. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму новому звіті повідомили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Сили оборони 3 серпня продовжували контрнаступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Окрім того, ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку.

Також відомо, що на одному з напрямків нацгвардійці просунулися на 650 метрів в глиб оборони ворога. Також вони просунулися на півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.

Видання The New York Times пише, що окупанти відступають на півдні під тиском ЗСУ. Протягом минулого тижня українські оборонці активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні. Ймовірно, атаки спрямовані на тимчасово окуповані міста Запорізької області: Мелітополь та Бердянськ.

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