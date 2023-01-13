Росіяни напередодні Щедрого вечора вдарили по будинках на Харківщині: є жертви

Одна з поранених нині у медзакладі.

Російські війська 13 січня обстріляли з артилерії смт Дворічну на Харківщині. У результаті атаки військ РФ загинули і постраждали люди.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він каже, що окупанти, традиційно, атакували приватні будинки цивільних людей. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу РФ загинули дві жінки 59 та 64 років.

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Крім того, ще одна 63-річна жінка отримала поранення. Її госпіталізовано.

Нагадаємо, російська армія регулярно обстрілює прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. Так, 12 січня окупанти поранили двох чоловіків і зруйнували багато будинків.

До цього уночі російські війська обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ "Смерч". У Київському районі було зафіксоване влучання у склад піротехніки. Виникла масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, також російські війська 13 січня вдарили по базі в Херсоні, де припарковані комунальні автобуси. Внаслідок атаки пошкоджено 16 автобусів, один із охоронців зазнав поранень.

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