Росіяни нарощують кількість FPV-дронів на фронті: боєць ЗСУ попередив про смертельну загрозу

Через активність та велику кількість ворожих дронів українські морпіхи на лівобережжі Дніпра на Херсонщині більшість часу змушені перебувати в укриттях.

Через 4-5 місяців у росіян буде достатньо FPV-дронів, щоб атакувати кожного українського солдата на лінії бойового зіткнення.

Такий похмурий прогноз зробив в ефірі національного телемарафону військовий Сергій з позивним "Флеш".

За його словами, на початку повномасштабної війни російський військово-промисловий комплекс забезпечував виробництво FPV-дронів, яких було достатньо лише для того, щоб вражати техніку та важливі об'єкти.

“Зараз ми перебуваємо в тій стадії, коли росіяни мають достатньо БПЛА, FPV, щоб вражати і техніку, і наші об'єкти, наприклад окопи, бліндажі. Через 4-5 місяців у росіян буде достатньо FPV, щоб атакувати кожного солдата на українському фронті. І ми можемо сказати, що кожен український солдат із ймовірністю 99% загине, бо у чистому полі проти FPV вижити неможливо, тобто стрілецька зброя, автомат тут не допоможе”, - наголосив “Флеш”.

Український боєць закликає уже зараз готуватися до таких викликів і шукати способи протидіяти їм. За його словами, через активність та велику кількість ворожих дронів українські морпіхи на лівобережжі Дніпра на Херсонщині більшість часу змушені перебувати в укриттях.

“Варто якомусь морському піхотинцю з'явиться на поверхні – російські БПЛА його атакують. Це на нас чекає в найближчому майбутньому на всіх фронтах, в межах 6-7 кілометрів наша піхота буде постійно [перебувати] під землею", - припустив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив вдячність українським спецслужбам та оборонно-промисловому комплексу за створення далекобійних безпілотників, які останніми тижнями демонструють свою ефективність.

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