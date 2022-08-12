Росіяни наступали у напрямку Єгорівка - Павлівка, але ЗСУ відкинули окупантів - Генштаб

Російська армія намагається проводити наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Війська країни-агресорки Росії наступали у напрямку Єгорівка - Павлівка. Втім, українські захисника ворога зупинили та відкинули назад.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 12 липня.

На Запорізькому напрямку вогневий вплив противника фіксувався поблизу Новомихайлівки, Шевченко, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля, Новоданилівки, Кам’янського, Новоандріївки, Гуляйполя і Білогір’я. Авіація ворога діяла біля Вугледара та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового.

У Генштабі наголошують: противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.

Як повідомлялося, українські військові в Херсонській області знищили російський "Град", а потім – цілий склад боєприпасів окупантів. Прицільні атаки ЗСУ зафіксували на відео.

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