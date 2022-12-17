Росіяни наступають на Донбасі, а ЗСУ знищують скупчення окупантів та їхні склади – Генштаб

Російські війська надалі проводять наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Лиманському – намагаються відновити втрачене положення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 17 грудня.

На інших напрямках окупанти намагаються стримувати дії українських військ.

Протягом доби загарбники завдали 5 ракетних ударів по Україні. Зокрема, була атакована цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ на Донеччині.

Ворог з окупованого Криму запустив дві ракети типу "Онікс" по Одещині, проте їх знищили сили української ППО. Російська армія також влаштувала понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ на різних напрямках і по цивільній інфраструктурі Херсона.

Щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках, то там – без суттєвих змін. Зазначається, що ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти з мінометів та артилерії обстріляли позиції Сил оборони України в районах населених пунктів Гай, Зернове, Яструбине і Кіндратівка на Сумщині, а також –Стрілеча, Красне, Стариця, Захарівка, Мілове, Фиголівка, Новомлинськ і Западне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку загарбники здійснили обстріли з танків та всього спектру артилерії по районахКислівки, Котлярівки і Табаївки на Харківщині, а також – по районах Стельмахівки і Невського на Луганщині.

На Лиманському напрямку російські війська обстріляли позиції українських захисників з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках армія РФ безуспішно намагається прорвати оборону ЗСУ. Ворог там обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Андріївка, Берестове, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Мар’їнка і Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник намагався уразити позиції української армії поблизу Пречистівки, Вугледара та Шахтарського на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Так, під ворожий вогонь потрапили 32 населених пункти. Зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині; Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка і Кам’янське на Запоріжжі; Херсон, Республіканець, Новокаїри, Чарівне і Ольгівка на Херсонщині.

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У Генштабі ЗСУ також уточнили, що 15 грудня в районах населених пунктів Токмак і Пологи російські війська втратили понад 100 осіб пораненими і склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України протягом 17 грудня вразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників.

Що ще відбувається на фронтах

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що епіцентром бойових дій є Бахмутський напрямок, де окупанти хочуть прорвати фронт, проте безуспішно. Ворожі війська мають намір увійти глибоко в тил, вийти далі на оперативний простір і прямувати в бік Покровська, Слов'янська та Краматорська.

Щодо Луганщини, то військовий експерт Олег Жданов повідомив, що там росіяни перекидають техніку ближче до лінії фронту і намагаються втримати фронт на рубежі Сватове-Кремінна. Ситуація у ворога там не така, щоб наступати.

Щодо півдня, то в ЗСУ попередили про можливу пастку окупантів внаслідок відведення частини їхніх військ із Каховки та Нової Каховки на Херсонщині.

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