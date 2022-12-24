Росіяни наступають на Донбасі та тероризують цивільних: що роблять ЗСУ

Авіація українських Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження російської армії, її озброєння та військової техніки.

Окупанти 24 грудня продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також завдали три ракетних удари і влаштували понад 10 обстрілів РСЗВ по цивільних об’єктах.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Там уточнили, що російські війська завдали трьох ракетних ударів по цивільних об’єктах у Запорізькій області. Ворог також влаштував понад 10 обстрілів з РСЗВ.

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Армія противника зосереджує свої сили на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Водночас ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках залишається без суттєвих змін. Загарбники зберігають військову присутність, проте там немає ознак формування ними наступальних угруповань.

На Слобожанському напрямку російські війська обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє і Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти вдарили по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка і М’ясожарівка – на Луганщині.

На Лиманському напрямку загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці, Червонопопівці і Діброві на Луганщині, а також по Тернах – на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворожі війська влаштували обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під обстріли ворога потрапили Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку російська армія обстріляла Вугледар, Новоукраїнку, Велику Новосілку та Времівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники гатили по районах населених пунктів Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області та Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку окупанти надалі влаштовують терор мирним жителям. Так, внаслідок обстрілів 24 грудня була пошкоджена цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона. Є загиблі і поранені серед цивільних.

Зазначається, що російські війська запровадили у Горностаївці на Херсонщині цілодобову комендантську годину в період від 25 грудня 2022 року до 3 січня 2023 року. Тож майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та пересуватися населеним пунктом.

Водночас українська військова авіація протягом доби завдала трьох мударів по районах зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки. Окрім того, українські ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження живої сили окупантів та зенітний ракетний комплекс С-300.

Що ще відомо про ситуацію на фронті

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що окупанти далі намагаються прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку. Там за попередню добу ворожі сили завдали близько 225 ударів з різного озброєння та було понад 28 боєзіткнень. Інтенсивні бойові дії також тривають і в районі Авдіївки та Вугледара.

Щодо Луганщини, то там ЗСУ відбили ворожі наступи у Стельмахівці та в Білогорівці. Як повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, "адміністрація" "ЛНР" вже поїхала зі Сватового до Луганська.

Зауважимо, що загарбники вдень кілька разів обстріляли центр Херсона, вбивши там щонайменше сімох людей. Ще 58 мирних жителів зазнали поранень, них 18 – у тяжкому стані. Пошкоджені будівлі та десятки авто.

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