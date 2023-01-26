Росіяни наступають на двох напрямках на Донбасі, а ЗСУ ударами завдають ворогу втрат – Генштаб

Російські війська продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках 26 січня, а також намагаються ракетами і дронами знищити критичну інфраструктуру України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Зазначається, що Росія не полишає своїх планів знищити критичну інфраструктуру України, а також завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. У Генштабі попередили про збереження загрози авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Протягом 26 січня окупанти завдали по Україні 37 авіаційних ударів. 17 із них – з використанням дронів типу Shahed-136, які було збито. Окупанти також випустили по території країни 59 ракет, 47 з яких було знищено. На жаль, зафіксовані влучання в цивільні об’єкти і загинули цивільні. Ворог влаштував ще 53 обстріли з РСЗВ.

Російські загарбники продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, незважаючи на великі втрати. Водночас на Лиманському та Авдіївському напрямках ворожі сили безуспішно намагалися покращити своє тактиче положення. На решті напрямків противник обороняється.

Ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках залишається без змін. Наступальних угруповань ворога там немає. У Білорусі триває спільне з Росією навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ.

Російські війська з мінометів та артилерії обстріляли райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка Сумської області; Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова на Харківщині. Гатили окупанти і по Стельмахівці на Луганщині, а також – по Іванівці на Донеччині.

На Лиманському напрямку під ворожим вогнем з танків та артилерії опинилися Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли Спірне, Білогорівку, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, БілуГору, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник гатив по Авдіївці, Водяному, Георгіївці і Мар’їнці.

На Новопавлівському напрямку під ворожим вогнем були Вугледар, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

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На Запорізькому напрямку росіяни з артилерії вдарили по районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, йдеться про Новопіль на Доннечині та Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Степове на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

Водночас українська військова авіація за добу завдала восьми ударів по районах зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки. Під удар потрапила також позиція російського ЗРК. Українські захисники також збили три розвідувальних дрони окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії України уразили три ворожі пункти управління, район зосередження живої сили, район зосередження артилерії та два інших важливих військових об’єкти.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський заявив, що для України дуже важливо утримати Бахмут, адже поки місто так притягує ворога, ЗСУ можуть підготуватися для відбиття атак та до власних дій на інших напрямках. Ситуація в Бахмуті зараз винятково важка. Грабський також назвав усвідомленим рішенням вихід українських сил із Соледара.

Зауважимо, що за два останні місяці окупанти біля Бахмута втратили таку ж кількість живої сили, як під час двох Чеченських війн.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова станом на 25 січня, росіяни готуються до потужного наступу на Україну, який можуть влаштувати вже за місяць-два.

А перелам у війні в Україні може настати на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. Таку думку висловив ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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