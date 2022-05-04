Росіяни наступають на сході, щоб вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей – штаб

Росіяни наступають на сході, щоб вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей – штаб

Російські окупанти продовжують ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Командування загарбників намагається наростити темпи наступу на сході України, щоб вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ ввечері 4 травня.

Щоб досягти цього, противник намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, перегруповує та посилює свої війська, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

Також росіяни активізували завдання ракетно-бомбових ударів. Таким чином вони хочуть зруйнувати транспортну інфраструктуру України.