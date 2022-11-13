Росіяни наступають на Україну на трьох напрямках та готують мобілізованих до війни - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступати на Україну в трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Новопавліському. Також загарбники для поповнення втрат готують мобілізованих до бойових дій.

Про це 13 листопада йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Окупанти рушили зі сходу, півночі та півдня. Спочатку ЗСУ вибили росіян з північних регіонів, у вересні провели успішний контрнаступ на Харківщині, а 11 листопада звільнили окупований Херсон.

Загалом українські захисники за цей тиждень звільнили 179 населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей.

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